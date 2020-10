Anziana travolta da un’auto mentre va in bici: alla guida un ubriaco

È positivo all'alcol test il giovane che a Santa Giusta, in provincia di Oristano, ha travolto con l'auto una anziana mentre era in bici.

Giovanna Contini è deceduta dopo un incidente stradale avvenuto la sera di lunedì 5 ottobre a Santa Giusta, in provincia di Oristano. L’anziana di 85 anni stava percorrendo in bicicletta via Fermi quando è stata travolta da un’auto. Lo scontro è stato fatale per la donna.

La dinamica dell’incidente

La Fiat punto che ha causato la morte di Giovanna Contini stava percorrendo una curva a gomito in prossimità di una linea ferroviaria quando ha impattato con la ciclista. L’autista, non accorgendosi della presenza della donna sulla carreggiata, l’ha travolta. L’ottantacinquenne ha urtato il parabrezza con la testa, perdendo i sensi e cadendo per terra. L’arrivo di due autoambulanze è stato inutile. L’anziana è morta sul colpo a causa dell’impatto.

Il ventottenne alla guida dell’auto si è sottoposto all’etilometro e i livelli di alcol riscontrati nel sangue sono risultati più elevati della norma. Il giovane è adesso accusato di omicidio stradale e si trova nella caserma di Polstrada. La sua Fiat punto è stata sequestrata. La polizia stradale sta intanto ultimando i rilievi sulla carreggiata in modo da accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

La salma di Giovanna Contini è stata restituita ai familiari della donna per le esequie.