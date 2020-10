Seconda ondata di coronavirus, il Cts propone quattro scenari, dal meno al più grave, basati su Rt e focolai

L’autunno è ormai iniziato, e la tipica stagione dell’influenza fa preoccupare ancor di più dato che, quest’anno, resta da fronteggiare il nemico con cui abbiamo vissuto da febbraio: il coronavirus. Nonostante i numeri dell’Italia siano migliori rispetto a quelli di altri Paesi, la situazione è costantemente monitorata dagli esperti, che hanno formulato quattro possibili scenari per la seconda ondata della pandemia.

Coronavirus, quattro scenari dal Cts

Un trend di crescita di contagi che, seppur lieve, continua ad aumentare. Così come aumenta il numero dei morti e dei pazienti ricoverati. L’Italia si sta preparando ad affrontare la seconda ondata, e l’obiettivo è uno solo: fare molto meglio della prima. Così il Comitato Tecnico Scientifico ha voluto formulare quattro possibili scenari in cui il nostro Paese si potrà trovare. Un documento, redatto dal Cts e molto simile a quello prodotto dallo stesso a febbraio, in cui sono contenute anche le indicazioni da seguire a seconda che il paese si trovi in uno stato di rischio basso, medio o alto da meno o più di 3 settimane.

I quattro scenari, poi, si declinano sia a livello nazionale che locale. Secondo il Cts, ora, il nostro Paese si trova nel secondo scenario, quello a rischio medio.

Ecco quattro possibili scenari