Coronavirus, anestesisti: “Nel Sud terapie intensive a rischio”

Coronavirus, anestesisti: “Terapie intensive a rischio”

“Se l’andamento dei casi di infezione da Sars-Cov-2 continuerà con i ritmi ed i numeri attuali, e senza misure di ulteriore contenimento, stimiamo che in meno di un mese le terapie intensive al Centro-Sud, soprattutto in Lazio e Campania, potranno andare in sofferenza in termini di posti letto disponibili”.

Ad affermarlo è il presidente dell’associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani Alessandro Vergallo all’ANSA.

Oltre a ciò anche specificato che la situazione nella quale stiamo vivendo potrebbe essere particolarmente preoccupante, in quanto un tale aumento dei contagi presupporrebbe l’inizio di una seconda ondata piuttosto che la fine della prima fase della pandemia: “Questo ci preoccupa perchè presuppone un ulteriore aumento dei contagi, potremmo essere dinanzi ad una fase di iniziale aumento esponenziale dei casi, e non più dinanzi ad un aumento lineare più contenuto”.