Venezia, ritrovato il corpo di Elena Gulino: era scomparsa il 6 ottobre

I soccorritori hanno ritrovato il corpo di Elena Gulino, la donna di 55 anni di San Donà di Piave scomparsa il 6 ottobre da casa dopo una passeggiata.

Dopo giorni di ricerche, i soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita di Elena Gulino, la 55enne di San Donà di Piave scomparsa da casa lo scorso 6 ottobre. La donna era uscita di casa per fare una passeggiata, ma da quel momento la sorella e i familiari hanno perso le sue tracce.

Elena Gulino: ritrovato il suo corpo senza vita

È stato ritrovato senza vita il copro di Elena Gulino, la 55enne scomparsa lo scorso 6 ottobre da San Donà di Piave, in provincia di

Dopo 5 giorni di ricerche, alla fine purtroppo i soccorritori hanno ritrivato il suo cadavere in un fiume, spegnendo tutte le speranze di ritrovarla sana e salva da parte dei suoi famigliari.

Il suo copro è stato rinvenuto a Ericlea, nella giornata di venerdì 9 ottobre, nelle vicinanze di un’ampia ansa sul fiume Piave.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri cha hanno aperto un’indagine per scoprire le cause del decesso della donna. Prevista nelle prossime ore l’autopsia per accertare le cause del suo decesso. Al momento non si valuta nessuna pista precisa.

Scomparsa

Verso le 11 del mattino di martedì 6 ottobre Elena aveva detto alla sorella che sarebbe uscita per fare una passeggiata.

Non vedendola rientrare per pranzo, la sorella ha deciso così di chiamare i carabineri e immeditamente sono scattate le ricerche.

Secondo quanto riportano i media veneti, pare che la donna fosse stata ricoverata in ospedale qualche settimana prima e che soffrisse di una forte depressione.