Un dirigente della Asl di Taranto non sa di essere positivo e festeggia in ufficio con i colleghi: 40 persone dell'azienda finiscono in quarantena.

Sono stati ben 40 i dipendeti della Asl di Taranto finiti in quaratena dopo che un alto diregente dell’azienda pubblica aveva festeggiato il suo compleanno in ufficio con i colleghi. L’uomo è risultato poco dopo positivo, costringendo dunque tutto il personale coinvolto all’isolamento.

Si sottolinea inoltre che oltre al fatto di aver violato le norme anti covid in un luogo di lavoro, l’accaduto ha rappresentato un problema anche di carattere generale visto che il ruolo delle Asl è quanto mai necessario in questo momento di risalita dei casi di coronavirus. L’episodio è avvenuto nei primi giorni di ottobre e solo lunedì 12 ottobre i dipendenti risultati negativi al tampone sono potuti tornare a lavore.

Dirigente asl Taranto festeggia in ufficio

Un episodio simile aveva riguardato 20 tra operatori sanitari, medici e infermieri dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII a Bari. Anche in quel caso c’era stata una festa in corsia con un positivo inconsapevole e decine di lavoratori e lavoratrici, indispensabili in questo periodo, erano state costretti alla quarantena.

In tal senso era arrivata anche una raccomandazione da parte del presidente dell’Ordine dei medici di Bari, Filippo Anelli, che aveva invitato i colleghi a limitare quanto più possibile i contatti interpersonali e di “rispettare in modo scrupoloso le regole anti-contagio, perché i medici sono i primi a dover dare l’esempio nell’indossare correttamente le mascherine, mantenere il distanziamento sociale e igienizzarsi le mani”.