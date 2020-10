Covid, positivo il direttore generale dell’ospedale Cotugno di Napoli

Il direttore generale dell'ospedale Cotugno di Napoli, Maurizio Di Mauro, è positivo al Covid-19: è asintomatico.

Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli che comprende il Cotugno, il Monaldi ed il CTO, è risultato positivo al Covid-19. È asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. Si tratta dell’ennesimo caso nelle strutture sanitarie di Napoli, che in questi giorni stanno registrando numerose positività tra il personale, nonostante il rispetto delle norme di prevenzione.

A comunicarlo, attraverso una nota, la direzione generale dell’azienda.

La nota dell’Azienda Ospedaliera

“La direzione generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che il direttore generale, Maurizio Di Mauro, dopo essersi sottoposto a un tampone di sorveglianza, è risultato positivo al Covid-19. Così come previsto dai protocolli, è stata disposta la sanificazione della direzione generale e sono stati predisposti i controlli per tutti i contatti stretti. Il direttore generale Di Mauro è asintomatico ed è in isolamento a casa, da dove continuerà a lavorare e a monitorare la situazione”.

Lo si legge nella nota diffusa alla stampa.

La situazione Covid-19 in Campania

La Campania, in queste ore, è una delle regioni più colpite dal Covid-19. L’aumento nel numero dei contagi è drastico. Gli ospedali, nonostante si tratti in gran parte dei casi di positività di asintomatici, sono al collasso. Emblematico il caso della Asl Napoli 1, dove i posti letto per degenti Covid sono esauriti.

È stato, dunque, disposto l’ordine di attivare immediatamente tutti i restanti posti letto disponibili.