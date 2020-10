Omicidio a Formello: uccide un uomo e poi si spara alla testa

A Formello, alle porte di Roma, si è verificato un omicidio-suicidio all'interno di un'azienda di Formello.

Una tragedia avvenuta all’interno dell’ufficio di un’azienda a Formello. Da una primissima ricostruzione dei fatti sembra che un uomo abbia sparato uccidendo un altro uomo e poi abbia deciso di porre fine anche alla sua vita sparandosi.

Omicidio e tentato suicidio a Formello

Dopo la sparatoria avvenuta nell’ufficio a Formello, sono intervenuti sul posto gli operatori sanitari del 118 per soccorrere l’uomo che ha tentato il suicidio, uomo che è stato portato in ospedale e ricoverato. Sono molto gravi le sue condizioni. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche dei fatti che ancora non sono molto chiare. L’episodio è avvenuto all’interno dell’ufficio di un’azienda di Formello, in provincia di Roma, dove l’uomo che si trova ricoverato in gravi condizioni, ha sparato uccidendo un altro uomo per poi sparare a se stesso alla testa scampando alla morte.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno trovato sul luogo del delitto un cadavere con vicino un corpo di un uomo ancora in vita anche se in gravi condizioni, che si era sparato alla testa. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri che sono intervenuti a Formello, l’uomo dopo aver commesso l’omicidio, si è rivolto verso la testa la pistola ed ha premuto il grilletto.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le dinamiche dei fatti ancora poco chiari. Per il momento pare che si tratti di un omicidio suicidio.