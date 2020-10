Masso centra auto: grave consigliere regionale di Fratelli d’Italia

Drammatico incidente a Michele Barcaiuolo, consigliere regionale di Fdi: un masso ha centrato l'auto su cui viaggiava.

Grave incidente sull’autostrada del Sole, altezza Modena: giovedì sera un masso di calcestruzzo del peso di 10 chili ha centrato in pieno l’auto su cui viaggiava il consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna, Michele Barcaiuolo.

In base ad una prima ricostruzione il masso, dopo aver frantumato il parabrezza ha preso in pieno Barcaiuolo, seduto sul posto passeggeri. Attualmente il consigliere regionale si trova nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni restano molto gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Nell’incidente avrebbe riportato una violenta botta ai polmoni e perso i denti.

Al volante della vettura c’era Lorenzo Rizzo, appartenente allo staff del consigliere.

Insieme a Barcaiulo, sul sedile posteriore c’era Federica Galloni Tebaldi, portavoce Fdi a Pavullo, nel Frignano.

Le autorità sono al lavoro per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Inizialmente si era pensato al cedimento di una parte del ponte che passa sopra l’autostrada. Ora la causa più probabile sembra essere il distacco di una porzione di calcestruzzo da un giunto di dilatazione della carreggiata. Tale tratto, lo scorso Maggio, era stato interessato da lavori a cura di una ditta esterna.

Autostrade per l’Italia ha comunicato di aver avviato un’istruttoria interna. Inoltre, ha fatto sapere di aver immediatamente raggiunto l’ospedale dove è ricoverato Michele Barcaiuolo per mettersi a diretta e completa disposizione dei famigliari.

I tecnici di Autostrade sono intervenuti prontamente sul luogo del drammatico incidente per effettuare tutte le verifiche del caso. In via cautelativa, hanno deciso di demolire tutti gli altri punti della carreggiata interessati dai lavori di Maggio, per verificare la presenza di altre eventuali anomalie di realizzazione, non preventivamente riscontrabili.

Nel frattempo, in tanti hanno espresso il loro pensiero alla famiglia Barcaiuolo.

La leader di Fdi, Giorgia Meloni, si è detta scossa dalla notizia dell’incidente. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha voluto invece inviare un grande abbraccio al consigliere regionale.