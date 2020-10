Night hunter: trailer e trama del film su Amazon Prime Video

In streaming c'è Night hunter, thriller del 2018 con Henry Cavill. Per voi il trailer e la recensione

Amazon Prime aggiunge al suo catalogo Night hunter, thriller poliziesco scritto e diretto da David Raymond, regista di Absence of War e Sins.

Il film debutta in America e nel mondo nel 2019 e l’8 agosto di quell’anno finisce on demand. Dall’ottobre 2020 è disponibile anche per il pubblico italiano.

Il titolo originale doveva essere Nomis.

Il film narra dell’indagine congiunta della polizia e con una coppia di civili in cerca di vendetta, sulle tracce di uno psicopatico che fa violenza sulle donne che rapisce.

Il cast di Night hunter

Gli attori coinvolti sono tutti di grande richiamo.

L’iroso poliziotto Marshall è interpretato dallo statuario Henry Cavill, noto per il ruolo di Superman nei film della Dc, per Geralt di Rivia nella serie Netflix The witcher e ultimamente nel film Enola Holmes, nei panni di Sherlock Holmes.

Ben Kingsley (premio Oscar nel 1982 per Ghandi) veste i panni di Micheal Cooper, la profiler-collega di Marshall è Alexandra Daddario (la saga di Percy Jackson e la serie tv di True detective) e Stanley Tucci (Il diavolo veste Prada e la saga di Transfomer) è il capo del distretto.

Gli altri sono Brendan Fletcher. nel ruolo del criminale Simon, e Minka Kelly.

La trama del film

Walter Marshall è un poliziotto che vive con la figlia e la nuova compagna.

Per una coincidenza incrocia le strade di due civili (un uomo di nome Copper e Lara una giovane donna) che adescano potenziali stupratori per deturparli fisicamente.

Quando Lara scompare, Marshall e Copper con l’assistenza dei colleghi di polizia, fra cui la profiler Rachel, rintracciano la ragazza in un magazzino abbandonato, dove arrestano il colpevole.

Il rapitore è Simon Stulls, un caso psichiatrico dall’aspetto patetico e innocuo.

Ma per ogni atteggiamento o risposta evasiva di Simon, i poliziotti arrivano alla conclusione che il criminale deve avere per forza un complice che lo ha istruito e supportato economicamente per tutto quel tempo.

Per gli investigatori la caccia è appena cominciata…

La recensione di Night hunter

Il film è un thriller che trae ispirazione dai classici come Il silenzio degli innocenti, capolavoro del 1991 di Jonathan Demme, che ha reso immortale Anthony Hopkins nel ruolo di Hannibal Lecter.

Un gruppo di investigatori vogliono giudicare e condannare il male con la legge, in un primo momento, per poi estirparlo attraverso una “sacrosanta” violenza.

Tematiche forti che si allacciano alle riflessioni sul ruolo della giustizia e sulle conseguenze nella nostra vita quotidiana.

Peccato che il “caso criminale” sia narrato davvero male, frettoloso e senza dare modo di far capire qualcosa allo spettatore che viene bombardato di indizi.

Night hunter è un buon film sotto il profilo della regia e della fotografia, con scene interessanti e buone recitazioni, ma fallisce nell’arrivare al cuore dello spettatore…