Dal 29 ottobre a Melito di Napoli entrerà in vigore un coprifuoco per i minorenni a partire dalle ore 20.

Il sindaco di Melito di Napoli ha emanato un’ordinanza con la quale dispone il coprifuoco dalle 20 per i cittadini minorenni. Il provvedimento, giunto dopo l’ennesimo aumento dei contagi da coronavirus, ha l’obiettivo di ridurre gli assembramenti.

Coprifuoco per i minorenni a Melito di Napoli

La disposizione è valida da giovedì 29 ottobre fino al 24 novembre 2020 e stabilisce che i ragazzi con età inferiore a 18 anni non possano uscire dal proprio domicilio se non accompagnati da adulti o per gravi e comprovante esigenze di salute o necessità. La speranza è quella di arginare ulteriormente la circolazione dell’infezione tra i più giovani.

La decisione si aggiunge a quella precedente valida su tutto il territorio della Regione Campania relativa al coprifuoco dalle 23 alle 5.

Così l’ha spiegata il primo cittadino Antonio Amente: “Nonostante i decreti e le ordinanze regionali si registrano ancora pericolosi assembramenti nella nostra città che hanno, in particolar modo nelle ore serali, per protagonisti ragazzini spesso minorenni che circolano per le strade di Melito incuranti della grave situazione epidemiologica“.

L’ordinanza dispone anche la chiusura di sale scommesse e sale slot. Bar e attività simili inoltre non potranno trasmettere attraverso le proprie tv eventi sportivi, culturali e tutti i programmi che possano portare alla formazione di assembramenti.

Stando all’ultimo bollettino a Melito di Napoli vi sono 176 soggetti attualmente positivi su una popolazione di circa 38mila abitanti. La maggior parte di essi si concentrano però in una delle zona dell’hinterland partenopeo con più alta densità abitativa.