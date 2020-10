Le autorità si apprestano a varare possibili nuove misure restrittive sulla base dei risultati che saranno comunicati nel monitoraggio Covid dell'Iss.

C’è molta attesa per i risultati del monitoraggio Covid settimanale che dovrebbe essere comunicato verso le ore 16:30 di venerdì 30 ottobre. Sulla base di ciò che verrà fuori dal rapporto infatti, il governo potrà attuare possibili nuove restrizioni al fine di contenere l’andamento dei contagi da coronavirus sul territorio nazionale, tra zone rosse, chiusure delle attività commerciali e coprifuoco anticipato.

Nel frattempo tuttavia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte vorrebbe attendere la scadenza naturale dell’attuale Dpcm per valutare l’impatto della stretta attuata lo scorso 25 ottobre.

Monitoraggio Covid, attesa per i risultati

Se l’aumento dei contagi registrato in queste ultime settimane dovesse essere confermato potrebbe presentarsi il cosiddetto scenario 4, che presuppone l’adozione di un protocollo sanitario comprendente chiusura delle scuole, divieto di spostamento e zone rosse locali per la durata di tre settimane: praticamente un nuovo lockdown in forma più breve per ridurre l’indice di contagio nelle regioni.

Attualmente infatti sono ben tre le regioni con indice di contagio Rt superiore a due secondo il monitoraggio Covid dello scorso 24 ottobre: Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano. Se anche questa settimana l’indice dovesse essere così elevato si renderebbe inevitabile l’attuazione di provvedimenti di lockdown locale.

Con indice di contagio Rt superiore a 1,5 ci sono invece Veneto, Calabria, Toscana, Lombardia, Lazio, Liguria, Puglia, Umbria, Campania e Molise.

Anche qui le anticipazione indicano un peggioramento dell’evoluzione della pandemia.