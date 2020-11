Il Cardinal Bassetti, Presidente della Cei, si trova ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia.

Positivo al coronavirus e ricoverato nei giorni scorsi in ospedale a Perugia, il Cardinal Bassetti è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dopo un aggravamento delle sue condizioni. Secondo quanto comunicato il Presidente della Cei sarebbe vigile e collaborante.

Cardinal Bassetti in terapia intensiva

A dare la notizia è stata la Conferenza Episcopale Italiana. In una nota ha spiegato che per l’uomo, che dal 31 ottobre si trova presso la struttura di Medicina d’Urgenza Covid 1 dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, si è reso necessario un trasferimento nella Terapia Intensiva 2. Tutto è avvenuto nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 novembre dopo una variazione dei parametri vitali.

I medici dell’Azienda ospedaliera di Perugia dovrebbero emettere un bollettino relativo alle sue condizioni di salute.

Intanto i Vescovi d’Italia sono riuniti in una videoconferenza presieduta dal Vicepresidente della Cei Meini. In apertura dei lavori non ha potuto non mandare un pensiero a Bassetti “che ci rivolge il suo saluto unito al rammarico per non poter essere presente“.

L’Arcivescovo ha infatti inviato un messaggio all’assemblea parlando di un momento di dolore accompagnato però da uno spiraglio di luce che indica il cammino. “In questi mesi ho avuto modo di condividere la fatica e la stanchezza di un tempo inedito che sta interessando l’umanità intera.

Eppure e nonostante tutto, continua a operare la bellezza del Mistero che si fa dono“, ha affermato. Riconoscendo che il mondo sta vivendo un cammino sconosciuto per alcune generazioni, ha infine parlato di un’occasione “per sentirci ed essere fratelli e sorelle riconciliati nel Dio della vita“.