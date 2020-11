L'allegato 23 al Dpcm del 3 novembre 2020 contiene l'elenco dei negozi che restano aperti anche nella cosiddetta zona rossa.

In Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria si torna a una situazione che ricorda molto quella della scorsa primavera. Durante la conferenza stampa in cui ha annunciato il nuovo Dpcm, il premier Giuseppe Conte non ha mai pronunciato la parola lockdown, ma di fatto nelle aree considerate a rischio alto si torna all’autocertificazione, al divieto di uscire dal proprio comune (salvo comprovati motivi di lavoro, salute e necessità) e alla chiusura delle attività non essenziali.

Sono diverse, tuttavia, le categorie di negozi che resteranno aperti anche nella cosiddetta zona rossa.

Negozi aperti anche nella zona rossa

L’elenco delle attività che non saranno costrette ad abbassare le saracinesche a partire dal 6 novembre è contenuto nell’allegato 23 all’articolo 3 del nuovo Dpcm. L’articolo delinea le “Ulteriori (rispetto a quelle valide sull’intero territorio nazionale, ndr) misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto“.

Nella cosiddetta zona rossa “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”.

L’elenco contenuto nell’allegato 23

Si riporta di seguito l’elenco dei commercianti al dettaglio che resteranno in attività: