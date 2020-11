Martina Luoni, malata oncologica, dopo il video-appello diventato virale, è testimonial di Regione Lombardia contro il Covid.

“Io ho il cancro, ma il mio vero problema sei tu.

Tu che non porti la mascherina, che passi più tempo in giro che in casa, che te ne freghi delle regole” queste le parole con cui Martina Luoni esordisce nel video di Regione Lombardia, realizzato per la campagna di sensibilizzazione contro il virus.

Dopo Zlatan Ibrahimovic, la Regione ha scelto Martina, la 26enne malata oncologica protagonista su Instagram di un video appello a rispettare le regole diventato virale, come testimonial della campagna per contrastare la diffusione del Covid.

Nel video, diffuso sui canali social della Regione, la ragazza invita tutti a mantenere i comportamenti indicati e idonei al contenimento del virus: “Non capisci che è l’unico modo che abbiamo per non riempire gli ospedali, per permettere a medici e infermieri di avere spazio e tempo per tutti i malati, non solo quelli di Covid, ma anche quelli di cancro, come me”. “Segui le regole anti-Covid“, invita ancora una volta Martina, che conclude indossando la mascherina.

Grazie a #MartinaLuoni per aver ricordato come il rispetto delle regole anticovid sia indispensabile per non sovraccaricare gli ospedali e permettere a tutti di godere delle cure necessarie.

— Regione Lombardia (@RegLombardia) November 12, 2020

L’appello su Instagram

“Questo video è una DENUNCIA sulla situazione sanitaria in Lombardia. Io come tante altre persone malate oncologiche stiamo vivendo un periodo molto difficoltoso come se non bastasse la nostra patologia ora dobbiamo anche combattere contro una pandemia globale che fa CHIUDERE ambulatori e saltare visite”, queste sono alcune delle parole che accompagnano il video-appello caricato da Martina sul suo account Instagram.