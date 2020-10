L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, è sceso in capo contro il Covid.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, attuale capocannoniere in classifica, è sceso in capo, questa volta metaforicamente, contro il Covid. Il giocatore ha infatti lasciato un messaggio sui social per dire di usare la testa e non sfidare il virus. Ovviamente, trattandosi di Ibra, le sue parole non hanno mancato di trasudare esuberanza mischiata alla sua solita ironia.

Nondimeno sono state molto più sagge, rispetto alle recenti uscite di Cristiano Ronaldo e di sua sorella.

Covid, Ibrahimovic: “Usate la testa”

L’attaccante del Milan è stato tra i primi top player a essere stati colpiti dal coronavirus ed essere guarito. “Il virus mi ha sfidato e io ho vinto – ha scritto suoi suoi profili social -. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre.

Vinciamo noi“.

Tutto il contrario di ciò che ha detto Cristiano Ronaldo, che dopo non essere risultato negativo all’ennesimo tampone fatto proprio alla vigilia di Juventus-Barcellona – partita che per mille motivi voleva assolutamente giocare – ha scritto su Facebook: “Il tampone è una str…”. Parole queste che hanno rinfiammato molti “negazionisti” di tutto il mondo, che, solo la settimana prima, avevano avuto modo di essere ringalluzziti anche dal messaggio della stessa sorella del campione portoghese.

“Da oggi migliaia di persone smetteranno di dare tanto peso a questa pandemia, ai test, alle misure prese – scriveva -. La più grande frode mai vista da quando sono nata”. E ancora: “Ronaldo è destinato a essere il messaggero di Dio che riporterà la verità“.