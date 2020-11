La madre ha lanciato un appello dall'Ucraina, dove la ragazza viveva prima di raggiungere il fidanzato in Italia.

Khrystyna Novak è una ragazza di 29 anni che ha fatto perdere le sue tracce subito dopo l’arresto del suo compagno. La polizia, così come la sua famiglia, la sta cercando, ma di lei non ci sono notizie da oltre dieci giorni.

Il fatto è accaduto a Orentano, in provincia di Pisa, dove la ragazza viveva da circa tre mesi con un permesso turistico.

Khrystyna Novak è scomparsa

Khrystyna Novak è scomparsa da più di dieci giorni, da quando la polizia ha arrestato il suo compagno, trovato in possesso di droga. L’abitazione della ragazza è stata perquisita e i suoi documenti e la sua borsa sono rimasti a casa.

Dopo qualche giorno, la madre della ragazza, che vive in Ucraina, ha denunciato la sua scomparsa e ha lanciato un appello a chiunque avesse notizie utili per riuscire a ritrovarla. La madre è convinta che Khrystyna non si sia allontanata volontariamente, soprattutto tenendo conto che ha lasciato la sua borsa con i suoi documenti all’interno della villetta che ora è rimasta sotto sequestro, dove viveva il suo fidanzato.

Il caso è finito anche nella trasmissione “Chi l’ha visto?“, che sta offrendo la sua disponibilità per riuscire a trovare al più presto la 29enne.

“La madre di Khrystyna, la signora Inna, era rimasta sconvolta quando Khrystyna le aveva raccontato quello che era successo, non immaginava che l’uomo che aveva fatto alla figlia anche la proposta di matrimonio, nascondesse certi affari. La loro relazione, mi ha detto Inna, era una cosa seria. Ma la figlia dopo quel fatto era molto turbata” ha spiegato Rada, un’amica di Khrystyna che vive a Brescia. “Ha il cellulare spento, i suoi profili social non mostrano aggiornamenti, la borsa con i documenti è stata trovata in casa dalla polizia quando ha fatto accertamenti nell’abitazione dopo la segnalazione della scomparsa.

Io sto cercando di aiutare questa famiglia che non può muoversi dall’Ucraina a causa del Covid. Faccio quello che posso da Brescia, dove abito. Speriamo di ritrovarla” ha spiegato Rada.