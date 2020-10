La modella Eloisa Fontes è stata ritrovata in Brasile in forte stato confusionale dopo che per un anno nessuno aveva più avuto sue notizie.

La modella Eloisa Fontes è stata ritrovata in Brasile ad un anno dalla sua scomparsa avvenuta a New York in circostanze ancora tutte da chiarire. In molti temevano il peggio per la ragazza, compresa la sua famiglia, che da mesi non aveva sue notizie.

È stata sorpresa a passeggiare seminuda e in forte stato confusionale per le strade di Cantagalo, una favela a sud di Rio de Janeiro. “Era molto disorientata – ha dichiarato la polizia brasiliana – ma l’abbiamo convinta a darci il suo nome e da lì siamo risaliti ai parenti e la sua storia”.

Ritrovata la modella Eloisa Fontes

Dopo aver raggiunto il successo nel settore della moda e aver lavorato come indossatrice per i più importanti brand del mondo, la modella era scompara nel nulla nel 2019. Nessuno sapeva dove fosse e sopratutto cosa potesse esserle accaduto. Alla base potrebbero esserci dei forti problemi psicologici della ragazza che, anche prima della sua scomparsa, aveva accusato dei segni di squilibrio. Ad inizio del 2019 aveva infatti già fatto perdere le sue tracce per 5 giorni, salvo poi essere ritrovata dagli agenti statunitensi in un quartiere non lontano da quello della sua residenza a New York.

Il suo team di lavoro all’epoca aveva parlato di problemi psicologici causati dal forte stress. Era solo il preludio di quanto sarebbe avvenuto poco dopo. Un intero anno senza che nessuno sapesse sapesse più nulla di lei, e alla fine il ritrovamento. La giovane è stata ora trasferita in un istituto psichiatrico statale e presto verrà spostato in un ospedale privato. Gli agenti brasiliani hanno naturalmente avviato un’indagine per cercare di far luce sugli ultimi 12 mesi della ragazza e valutare se dietro il comportamento anomalo della modella possano esserci soggetti terzi.