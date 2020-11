Una mamma e il figlio sono rimasti feriti in un incidente in via Donnini s Livorno: la loro auto si è ribaltata.

Paura a Livorno, dove nella mattinata di venerdì 20 novembre si è verificato un incidente stradale in cui sono rimasti feriti una mamma e il figlio di circa 10 anni. La loro auto si è ribaltata nel tentativo di evitare un’altra vettura.

Incidente a Livorno

L’episodio ha avuto luogo intorno alle 9 in via Donnini. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine la donna stava viaggiando col piccolo a bordo dell’auto quando all’improvviso, per cercare di evitare un’altra automobile che sopraggiungeva in direzione opposta, avrebbe sterzato bruscamente e si sarebbe ribaltata.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 da parte di alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Giunti sul posto con un’ambulanza della Croce rossa italiana e della Svs di via San Giovanni, gli operatori hanno prestato le prime cure ai due feriti fortunatamente non gravi che sono riusciti ad uscire dall’abitacolo da soli. Il piccolo aveva una contusione al ginocchio che non destava particolari preoccupazioni e anche la madre, sotto shock, ha riportato lievi traumi. I sanitari l’hanno trasportata in ospedale.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia municipale e i Vigili del Fuoco del comando di via Campania.

Dopo aver isolato la zona e averla chiusa al traffico, hanno effettuato i rilievi utili a capire meglio la dinamica del sinistro che fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli. Una volta terminati, la strada è stata riaperta alla circolazione.