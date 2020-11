Restrizioni anche dopo il 3 dicembre e finestra di dieci giorni per lo shopping di Natale: l'ipotesi sul nuovo dpcm.

Una delle ipotesi allo studio del governo per il nuovo dpcm prevedrebbe il mantenimento delle restrizioni anti coronavirus oltre al 3 dicembre per poi riaprire i negozi e permettere ai cittadini lo shopping in vista del Natale per una decina di giorni.

L’idea sarebbe quella di tornare a chiuderli prima del 24 dicembre.

Nuovo dpcm: dieci giorni per lo shopping

Il piano dell’esecutivo potrebbe prevedere il mantenimento della stretta con l’attuale modello delle zone rosse, arancioni e gialle con l’obiettivo di portare tutti i territori con un indice di contagio inferiore a 1. Sperando che ciò possa accadere entro il 10 dicembre e che la curva possa raffreddarsi, si potrebbero riaprire i negozi liberando lo shopping natalizio.

L’ipotesi sarebbe quella di far restare aperte le attività commerciali fino alle 22 in modo da evitare assembramenti e facilitare ingressi scaglionati. Ciò comporterà inevitabilmente uno slittamento dell’orario di entrata in vigore del coprifuoco alle 23 o alle 24.

Anche bar e ristoranti potrebbero riaprire in contemporanea a negozi, anche se non è escluso che debbano chiudere alle 18. Passati i dieci giorni i negozi potrebbero tornare a chiudere per evitare che le vacanze di Natale possano avere lo stesso effetto di quelle estive e condurre l’Italia ad una terza ondata di contagi.

Per il momento sembra che il divieto di spostarsi tra una regione e l’altra rimanga ancora vietato per gli alti pericoli di contagio intra familiare durante le feste. Alcune agenzie riportano però che tra le ipotesi allo studio ci sarebbe anche quella di sospendere l’automatismo delle fasce nel periodo natalizio. Tutto è ancora da decidere.