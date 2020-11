Coronavirus, Zangrillo: “Gli ospedali stanno vivendo una fase nuova”

Il professore Alberto Zangrillo dell’ospedale San Raffaele di Milano in una recente intervista ha fatto un bilancio sulla situazione negli ospedali.

Negli ospedali starebbe arrivando sempre meno gente e anche nei pronto soccorso ci sarebbe meno pressione e si lavorerebbe dunque meglio. Questo il bilancio del professor Alberto Zangrillo che ricopre il ruolo di prorettore dell’Università Vita Salute al San Raffaele di Milano.

Zangrillo ha poi sottolineato come questa sia una malattia che si cura.

Sul grande afflusso di persone negli ospedali nelle ultime settimane Zangrillo ha parlato della necessità del personale ospedaliero di riorganizzarsi e naturalmente il bisogno di trovare un equilibrio tra i reparti destinati ai pazienti Covid e quelli destinati ad altre tipologie di pazienti. “Ora però assistiamo ad un’evoluzione importante anche per quanto riguarda i malati più gravi”, ha dichiarato il professor Zangrillo nella recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Zangrillo: “Gli ospedali vivono una fase nuova”

