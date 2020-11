Campania, De Luca: “Unica zona rossa quella dell’Aglianico”

Campania zona rossa, ecco quanto dichiarato in merito dal Governatore della regione,, Vincenzo De Luca.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza che entrerà in vigore da domenica 29 novembre, attraverso la quale si rinnovano le misure restrittive vigenti in Campania. Tale ordinanza sarà valida fino al prossimo 3 dicembre. Ecco quanto dichiarato in merito dal Governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca.

Le parole di De Luca

“Covid-19, sulla decisione del Governo immutata stima e commossa partecipazione.

Apprendo con viva emozione la decisione del Governo sulle zone Covid. Noi siamo com’è noto, da sempre, per la linea del rigore e della prudenza. Dunque esprimo la mia piena condivisione, purtroppo solo virtuale, visto che l’unica zona rossa realmente esistente da noi è la zona dell’Aglianico. Tutto il resto è propaganda. I controlli sono pari a zero. Sono in libera uscita tutti, tranne i venditori di pantofole di panno beige”.

Per poi aggiungere: “Apprezzo tuttavia la coerenza del Governo: solo tre giorni per entrare in zona rossa; ancora tre giorni per uscirne, senza spiegare mai nulla. Rinnoviamo intanto la richiesta al Governo di fare un’operazione trasparenza, rendendo pubblici, per tutte le regioni: i dati veri sulle terapie intensive realmente esistenti; i dati chiari e non confusi, sulla tipologia dei tamponi effettuati. Con immutata stima e commossa partecipazione”.