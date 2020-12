Un'anziana donna di 71 anni è stata investita da un'ambulanza ad Ancona, pochi minuti dopo essere stata dimessa dal vicino ospedale per una visita.

Curioso episodio quello avvenuto ad Ancona, dove nella mattinata di mercoledì 2 dicembre un’anziana donna di 71 anni è stata investita da un’ambulanza pochi minuti dopo essere stata dimessa dal vicino ospedale regionale Torrette per una visita medica. La 71enne stava attraversando le strisce pedonali a pochi metri dalla struttura ospedaliera, quando è stata accidentalmente urtata dal mezzo che in seguito l’ha riportata in ospedale in codice rosso.

Malgrado ciò le condizioni della donna non sono fortunatamente gravi.

Ancona, anziana investita da un’ambulanza

I fatti sono successi intorno alle ore 10:45 del mattino, poco dopo che la donna era stata dimessa dall’ospedale a seguito di una visita. In quei minuti un’ambulanza del First Aid One stava uscendo dall’uscita posteriore del reparto di Emodinamica in coda a un altro mezzo di soccorso, procedendo a passo d’uomo verso la via dove si trovava anche l’anziana.

A un certo punto la 71enne, forse distratta e non accortasi del veicolo celato dietro alla prima ambulanza, decide di attraversare improvvisamente le strisce pedonali ma nel farlo viene urtata dal veicolo finendo sull’asfalto.

Nel frattempo, l’Ufficio stampa della del gruppo del settore dei servizi sanitari ha commentato l’accaduto con le seguenti parole: “Siamo dispiaciuti ma è stato un inconveniente.

Il nostro autista si è reso conto che la donna era distratta, anche perché qualcuno l’aveva chiamata per dissuaderla dall’attraversare proprio in quel momento”. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica del fatto.