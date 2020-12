Incendio in una villetta di Usmate Velate, gravissime madre e figlia

Una donna di 48 anni e la figlia di nove sono ricoverate in ospedale a seguito dell'incendio divampato nella loro villetta di Usmate Velate.

Paura a Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza, dove nella notte tra il 5 e il 6 dicembre un vasto incendio è divampato in una villetta schiera rendendo necessario il ricovero in ospedale per cinque persone sorprese dalle fiamme all’interno dell’abitazione.

A destare le maggiori preoccupazioni sarebbero le condizioni di una donna di 48 anni e della figlia di nove, fortunatamente non in pericolo di vita, mentre il padre 55enne avrebbe riportato solo ustioni alla testa e un’intossicazione da fumo.

Incendio a Usmate Velate

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli uomini dei vigili del fuoco, giunti sul posto assieme a cinque ambulanze, sembrerebbe che l’incendio sia stato scatenato dal malfunzionamento del camino posizionato nella taverna dell’abitazione.

Un guasto che ha reso necessaria l’evacuazione di una ventina di persone residenti nelle villette adiacenti.

Nonostante il rogo, l’intera famiglia è riuscita a fuggire di casa in tempo, riportando però nel tragitto ustioni di vario grado. Ad essere nelle condizioni peggiori sono al momento la madre 48enne, con ustioni di terzo grado al volto, al collo e al torace, e la figlia di nove anni con ustioni al volto, entrambe gravi ma non in pericolo di vita.

Madre e figlia sono state ricoverate rispettivamente all’ospedale Niguarda di Milano e all’ospedale pediatrico Buzzi.

Ferito anche il padre 55enne, con ustioni alla testa, e altre due persone di 38 e 39 anni, trasportate all’ospedale San Gerardo di Monza. Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incendio sviluppatosi nella casa.