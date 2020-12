Sotto la pioggia battente e in forma privata, Papa Francesco si è recato in Piazza di Spagna per omaggiare l'Immacolata Concezione.

Papa Francesco non ha voluto mancare il tradizionale omaggio all’Immacolata Concezione nel giorno dell’8 dicembre: il Pontefice si è recato in forma privata in Piazza di Spagna alle 7:30 del mattino per evitare assembramenti.

Papa Francesco in Piazza di Spagna

Nel rispetto delle misure anti coronavirus e senza concorso di popolo, Papa Francesco è giunto in piazza in auto con mascherina e ombrello. Le immagini, destinate a rimanere alla storia così come quelle in una San Pietro deserta scattate in primavera, lo immortalano infatti sotto la pioggia battente mentre in silenzio affida alla Vergine Roma, l’Italia e il mondo intero alle prese con la pandemia. Qui ha sostato in preghiera per qualche minuto circondato dai Vigili del Fuoco.

La sorpresa di #PapaFrancesco a #piazzadispagna a #Roma per L a tradizionale cerimonia dell’#8dicembre, prima che i #vigilidelfuoco salissero con l’autoscala su, fino a 27 metri d’altezza, per donare alla #Madonna la corona di fiori @Pontifex_it pic.twitter.com/r9TB3iQGPK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2020

Gli stessi pompieri del Comando di Roma, come ogni 8 dicembre, hanno reso anch’essi omaggio alla statua della Madonna eretta sulla colonna Mariana in Piazza Mignanelli. Alla cerimonia hanno preso parte il capo dipartimento prefetto Laura Lega, il Direttore centrale dell’Emergenza Ing.

Parisi, il Direttore regionale Lazio Ing. Nanni e il Comandante di Roma Ingegner Notaro. Come da tradizione il Vigile del Fuoco più vicino alla quiescenza ha posizionato la corona di fiori.

Papa Francesco ha poi proseguito la visita alla Statua dell’Immacolata fatta erigere dal Beato Pio IX per poi raggiungere la Basilica di Santa Maria Maggiore. Qui ha pregato davanti all’icona di Maria Salus Popoli Romani e celebrato la messa nella Cappella del Presepe.