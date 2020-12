Vaccino Covid, tutti i politici pronti a farlo in diretta tv

"Sono pronto. Mi metto in fila. Quando sarà il mio turno farò il vaccino", scrive Nicola Zingaretti

Vaccino Covid in diretta tv per dare un messaggio alla Nazione e dare la giusta risposta ai no vax. Questa la proposta del direttore del Foglio, Claudio Cerasa. “Modesta proposta per combattere le scemenze no vax: far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottista.

Chi ci sta?”.

Vaccino Covid, politici pronti a farlo in diretta tv

La proposta del direttore del Foglio ha subito ricevuto molte adesioni. La prima è quella del segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Sono pronto. Mi metto in fila. Quando sarà il mio turno farò il vaccino”, scrive Zingaretti. Sulla stessa linea anche Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. “Pronto a vaccinarmi contro il Covid 19. Anche in pubblico. Avendo viaggiato molto, da giornalista e da rappresentante delle istituzioni, mi sono vaccinato conto tutte le malattie.

Vaccinato anche da militare”. “Anche io”, scrive invece Matteo Renzi. Mancano ancora molti leader all’appello, ma è difficile che qualcuno rifiuti, dato che tutti hanno sempre indicato il vaccino come unico modo per uscire dalla crisi.

Il vaccino è stato recentemente etichettato “più sicuro degli altri” dalla virologa Ilaria Capua, ospite a ‘L’aria di domenica’ su La7. “Andrà vaccinato anche chi ha avuto il covid, ma non subito, dato che per un po’ sarà immune.

In genere i coronavirus non hanno un’immunità duratura, è possibile che il vaccino vada fatto ogni anno. Vedremo”. Infine: “Noi dovremmo vaccinare migliaia di persone ogni giorno. Queste persone, prima di essere sottoposte alla vaccinazione, dovrebbero essere sottoposti a tampone“.