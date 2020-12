Daniele Leali, braccio destro di Alberto Genovese, è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Daniele Leali, braccio destro di Alberto Genovese, risulta indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In base alle ricostruzioni della Procura di Milano sarebbe stato proprio il fedele collaboratore dell’imprenditore a portare la droga alle feste che si svolgevano a Terrazza Sentimento.

Il dj è dunque il terzo indagato nell’indagine coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.

Daniele Leali indagato per il caso Genovese

In base a quanto emerge dagli atti Daniele Leali, iscritto nel registro degli indagati, era uno degli organizzatori delle feste a Terrazza Sentimento all’insegna della sregolatezza. Il dj stesso si occupava di fornire le sostanze stupefacenti che erano a disposizione “a fiume” e “gratuitamente per gli invitati” agli eventi che si svolgevano nell’appartamento di Milano di Alberto Genovese.

Proprio con una di queste droghe la modella diciottenne sarebbe stata stordita, per poi essere stuprata per una notte intera dall’imprenditore.

Daniele Leali adesso si trova a Ibiza e tornerà in Italia soltanto il 19 dicembre. “È assolutamente tranquillo per la sua posizione in ordine ai fatti relativi le feste di Genovese e la sua ribadisce l’assoluta estraneità alla condotta di cessione a fini di spaccio”, ha detto in una nota l’avvocato Sabinio Di Sibio.

Il legale ha inoltre fatto sapere che verificherà formalmente la notizia di reato. “Ritengo che sia stato un atto dovuto da parte degli inquirenti. Questo non sposta la natura scarsamente indiziaria del reato di cui sarebbe indagato”, ha concluso.