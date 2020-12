Il terzo monolite è comparso ai piedi di Castelfeder, in una delle aree vitivinicole più antiche d’Italia.

Dopo quello trovato in Utah e quello rinvenuto in Romania è apparso un misterioso monolite anche in Alto Adige. Da qualche settimana, infatti, misteriosi monoliti di metallo stanno apparendo in tutto il mondo, riempiendo le pagine dei giornali e rimbalzando sui social da profilo in profilo.

Ora ne è apparso uno anche in Italia, tra i vigneti di Baron Longo, a Egna.

Monolite trovato in Alto Adige

Il terzo monolite è comparso ai piedi di Castelfeder, in una delle aree vitivinicole più antiche d’Italia. Dalle immagini appare molto simile a quelli già trovati in Romania e Usa. Anche questo pare che sia opera di un collettivo di artisti conosciuto come “The Most Famous Artists 2020”. Il gruppo ha annunciato di voler mettere in vendita le riproduzioni delle sculture a partirea da 45mila dollari.

LEGGI ANCHE: Il monolite misterioso nel deserto dello Utah

The Most Famous Artists lo scorso lunedì 6 dicembre ha postato sul suo profilo Instagram una foto contornata da una inequivocabile didascalia: “Monolith-as-a-service.com“. La foto ritraeva il monolite con incluse le specifiche dimensionali: “Dimensioni autentiche e materiali di qualità museale; edizione di 3 + 1 prova d’artista; consegna e installazione incluse; Certificazione di autenticità Blockchain, firmata e datata ‘The Most Famous Artists 2020″.

Il gruppo ha deciso di uscire allo scoperto e per dare prove convincenti della loro “paternità” hanno pubblicato la foto di alcuni articoli in cui erano stati citati da Fox News, Mashable e Artnet.