Natale Covid, cosa prevede la possibile zona rossa durante le feste

Le possibili regole che verranno istituite qualora l'esecutivo decidesse di approvare un nuovo lockdown durante le festività natalizie.

Ancora incerta la possibilità di far diventare l‘Italia zona rossa per l’interno periodo di Natale a causa del Covid. Durante la giornata di mercoledì 16 dicembre il governo avrà modo di fissare le nuove regole e decidere se dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio gli italiani saranno costretti a subire un altro lockdown, molto simili a quello vissuto durante la scorsa primavera.

Covid, Natale: regole zona rossa

Nel caso in cui l’esecutivo decidesse di portare avanti una chiusura generalizzata e istituire una grande zona rossa, saranno vietati tutti gli spostamenti all’interno del Paese. Nessuna distinzione tra regioni e comuni, le uniche eccezioni possibili saranno garantite nel caso di estrema necessità: lavoro o salute.

In questo caso, come siamo stati abituati a fare in questi mesi, se si dovesse uscire per questi motivi si dovrà compilare l’autocertificazione in cui si attesterà il reale motivo per cui è stato necessario spostarsi. Si potrà, però, fare ritorno al proprio comune di residenza o domicilio. Non ci si potrà muovere per raggiungere le seconde case, diversamente da quanto garantito con il dpcm del 3 dicembre.

Discorso a parte per i bar e i ristoranti. Le attività potranno rimanere aperte dalle 5 del mattino fino alle 22, per il servizio di asporto, ma saranno chiuse al pubblico, quello a domicilio dovrebbe essere consentito senza orario. Per quanto riguarda le attività commerciali come negozi di abbigliamento e centri estetici dovranno rimanere chiusi. Gli esercizi che invece rimarranno aperti, anche con l’istituzione del lockdown, saranno:

supermercati, edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie. Lavanderie, ferramenta, negozi di vernici e materiali per costruzioni. Rivenditori di elettrodomestici, informatica e elettronica, ottiche e negozi di fotografia, benzinai e autosaloni. Parrucchieri, barbieri, librerie e cartolerie, fiorai. Concessionari di auto e moto, riveditori di cosmetici, articoli sportivi, biciclette, negozi di biancheria, calzature per bambini e giocattoli.

Non sarà possibile andare a trovare parenti e amici durante le festività. La visita sarà possibile solo in casi eccezionali, come per chi si prende cura di un parente anziano o malato, nel caso di genitori separati che devono andare a prendere i figli.