Uno studio dell'università Cattolica, ha mostrato come i morti per Covid siano maggiori nelle regioni italiane del nord rispetto al sud.

Se fino a questo momento avevamo pensato al Covid come ad un virus democratico, nel senso che colpiva indistintamente tutti allo stesso modo, la stessa affermazione non è possibile farla nel caso dei morti, visto che ci sono regioni che presentano una mortalità più alta rispetto ad altre.

Le regioni italiane con più morti per Covid

Secondo uno studio dell‘Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane dell’Università Cattolica, il Covid presenta una mortalità diversa da regione a regione. Dati alla mano, la mortalità dell’intero paese Italia è pari al 3.5%, ma se si scende nello specifico, ci si rende conto che ad essere maggiormente colpite sono le regioni del Nord-Italia, rispetto a quelle del Sud.

Dei circa 66 mila decessi, il 36.7% è avvenuto in Lombardia, l’11% in Piemonte e il 10% in Emilia-Romagna. Per i ricercatori: -“Tali evidenze dovranno essere analizzate e comprese dalla scienza medica e dagli esperti di organizzazione dei Sistemi Sanitari, poiché le differenze riscontrate non sono attribuibili solo alla fragilità della popolazione anziana, quella più colpita dal virus”. Poi proseguono: –“La prima fase della pandemia ha interessato sostanzialmente solo una parte del nostro Paese, il Centro-Nord. La seconda fase, invece, a causa degli spostamenti legati alle vacanze estive, si è sviluppata su tutto il territorio, continuando però a evidenziare significative differenze tra Regioni, soprattutto rispetto al numero di decessi per Covid-19″.

Nello specifico, per il periodo che va dal 12 Ottobre al 6 Dicembre, la Valle d’Aosta è la regione italiana più colpita per decessi in rapporto alla popolazione, con 3.11 decessi ogni 10.000 abitanti, mentre il tasso di contagi è pari a 150.4 ogni 10.000 abitanti. Numeri elevati anche in Friuli Venezia Giulia, con 2.82 decessi ogni 10.000 abitanti.

All’opposto invece le regioni del centro-Sud, con la Calabria che presenta il minor numero di decessi in rapporto alla popolazione, 0.47 decessi ogni 10.000 abitanti. Numeri bassi anche per la Campania, che presenta 1.1 decessi ogni 10.000 abitanti, di contro è la regione italiana con il più alto numero di contagi, 85.3 contagi ogni 10.000 abitanti.

E in Europa?

Per quanto riguarda i contagi, i paesi maggiormente colpiti sempre in rapporto alla popolazione sono: il Lussemburgo, con 626.8 casi ogni 10.000 abitanti, la Repubblica Cecoslovacca con 522,9 e il Belgio con 519,0 contagi, sempre ogni 10.000 residenti.

Per quanto riguarda la mortalità nei paesi europei, sempre in base a 10.000 abitanti, il primo è il Belgio, con 15.3 morti, seguito dal nostro Paese con 10.15, terza la Spagna con 9.9. I paesi con la letalità più bassa invece sono Finlandia con 0,8, Cipro a pri merito con 0,8 ed Estonia con 1,0.

Il nostro paese invece si conferma in assoluto come il Paese europeo con il maggior numero di morti, come spiegano i ricercatori: –“L’Italia, come abbiamo visto, ha una elevata letalità, a fronte di un tasso di contagi che ci colloca nella fascia centrale della graduatoria europea. Dai dati sappiamo che i decessi sono avvenuti soprattutto tra gli anziani e il nostro Paese, a livello europeo, è primo per quota di anziani, ma questo spiega solo in parte tale mortalità”.