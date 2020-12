Covid: infermiera dello Spallanzani sarà la prima vaccinata

Un'infermiera dello Spallanzani potrebbe essere la prima vaccinata anti Covid in Italia. Una cosa simile è accaduta negli Stati Uniti.

Un’infermiera operante presso l’ospedale Spallanzani di Roma potrebbe essere la prima vaccinata anti Covid in Italia. Una cosa simile è già accaduta negli Stati Uniti, dove la prima ad aver ricevuto il vaccino è stata proprio un’infermiera di New York.

La campagna di vaccinazione contro il coronavirus partirà contemporaneamente in tutti i paesi UE. Ad annunciarlo il presidente della Commissione europea Ursula von der Layen. Quest’ultima ha annunciato il primo giorno di vaccinazione per l 27 dicembre prossimo, in seguito al via libera da parte dell’Agenzia europea del farmaco.

Infermiera Spallanzani sarà la prima vaccinata

Un’infermiera dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma sarà probabilmente la prima vaccinata anti Covid in Italia. Lo scorso 16 dicembre l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, aveva affermato: “La prima dose di vaccino nel Lazio verrà iniettata il 15 gennaio, anche se stiamo ancora cercando di capire se ci sarà una data unica a livello europeo “.

L’evento organizzato da Speranza

Si può supporre che lo stesso giorno in cui avverrà la vaccinazione nei confronti dell’infermiera dello Spallanzani, sarà fatta una selezione su altri operatori sanitari in tutto il Paese. Come riportato dall’Huffington Post, riguardo all’infermiera di Roma, il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe contattato i vertici dello Spallanzani per organizzare l’evento in maniera opportuna. Per quanto riguarda l’infermiera statunitense vaccinata, risponde al nome di Sandra Lindsay. La donna ha ricevuto la prima dose di vaccino il 14 dicembre scorso.