Bari, focolaio covid nella rsa San Gabriele: 61 positivi

61 contagi in una rsa: il focolaio nella struttura San Gabriele di Bari.

Il covid continua a diffondersi nelle rsa, le residenze per anziani, dove nascono e divampano focolai in tutta Italia. L’ultimo esempio in tal senso arriva da Bari con la struttura San Gabriele nel quartiere San Paolo del capoluogo pugliese che ha registrato ben 61 nuovi positivi al coronavirus.

Nello specifico i contagiati sono 53 dei 98 ospiti e 8 tra gli operatori in servizio nella rsa. Nella maggior parte dei casi si tratterebbe di pazienti asintomatici.

Bari, focolaio covid nella rsa

Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. Ad Acquaviva delle Fonti un focolaio è scoppiato nel centro polivalente di riabilitazione, Pierantonio Frangi. Nello specifico sono 19 i positivi, tutti, o quasi, anziani tanto che per uno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale.

Nei giorni scorsi nella casa di riposo di Padre Semeraria a Gioia del Colle i positivi era 41, solo tra gli ospiti. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi nella struttura e dunque pare che il focolaio sia stato bloccato. La situazione è naturalmente sotto stretto controllo delle autorità sanitarie, tutti gli anziani sono in buone condizioni fisiche e non avrebbero al momento sintomi gravi. Situazione simile anche nella rsa Domus Sancta Familia di Locorotondo, dove il pericolo sembra essere in parte rientrato dopo che ben 16 dei 50 ospiti e 8 dei 41 operatori erano risultati positivi al covid e per 6 di loro era stato necessario il ricovero in ospedale.

La situazione delle rsa preoccupa in tutta Italia e ancora oggi, dopo 9 mesi di pandemia, non è stato trovato un modo per metterle in sicurezza e tutelare la vita delle persone più fragili.