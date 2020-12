Tra giorni in zona rossa e arancione stabiliti dall'ultimo decreto Natale, ecco quando saranno aperti i centri estetici

Avete preso un appuntamento con un centro estetico per splendere, nonostante tutto, la notte di Capodanno o ne dovete prendere uno? Ecco quando troverete aperti i centri estetici durante il periodo delle restrizioni stabilite dal cosiddetto Decreto Natale.

Decreto Natale, giorni di apertura dei centri estetici

In base a quanto stabilito dall’ultimo Decreto Natale nel periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, i centri estetici saranno aperti a seconda dei “colori” dei giorni.

Precisamente, saranno aperti nei giorni in cui vige la cosiddetta “zona arancione“, mentre saranno chiusi durante quelli della zona rossa.

I centri estetici saranno dunque aperti nei giorni di zona arancione, ossia i feriali 28, 29, 30 dicembre 2020 e lunedì 4 gennaio 2021.

I giorni di chiusura

Come è noto i giorni in cui l’Italia sarà considerata interamente “zona rossa” sono tutti i giorni festivi e prefestivi che vanno tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. Di conseguenza i centri estetici rimarranno chiusi nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda il nuovo anno saranno chiusi nei giorni 1, 2, 3, 5, 6 gennaio.