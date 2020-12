Decreto Natale, le sanzioni previste per chi non rispetta le norme: da 400 a 3mila euro.

Da domani, 24 dicembre, entrerà in vigore il decreto Natale che prevede un’alternanza di giorni zona rossa e arancine fino al 6 gennaio. Dal 24 al 27 dicembre, dal 31 al 3 gennaio e 5 – 6 gennaio, l’Italia sarà zona rossa e saranno dunque vietati gli spostamenti se non per motivi di lavoro, necessità e salute.

Gli altri giorni, cioè quando il Paese sarà zona arancione, ci si potrà spostare liberamente, ma solo all’interno del proprio comune di residenza o, comunque, entro 30 km se la propria residenza è in un comune con meno di 5mila abitanti. C’è poi la possibilità, sia nei festivi che nei feriali, di andare a trovare amici e parenti, con uno spostamento consentito al giorno e nella misura di massimo due persone non conviventi per ciascuna abitazione.

Cosa succede a chi non rispetta le norme?

Dal Viminale promettono che i controlli saranno serratissimi e per questo ai prefetti è stata mandato una circolare nella quale si invita ad una “puntuale attenzione nell’assicurare la predisposizione di efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure”. Controlli dunque, in numero elevato e ben distribuiti nelle città, “in particolare nelle arterie di traffico e in ambito cittadino, al fine di prevenire – si legge nella circolare – possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità o situazioni di assembramento e di mancato rispetto del distanziamento interpersonale”.

Al lato pratico, le sanzioni non mutano rispetto a quanto era già stato previsto nei precedenti dpcm: chi non rispetta le norme e viene multato dovrà corrispondere una cifra che va da 400 a 3.000 euro. Tale cifra può essere aumentata fino ad un terzo in più del suo valore, qualora il mancato rispetto delle regole avvenga “mediante l’utilizzo di un veicolo”.