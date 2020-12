Covid, tutte le restrizioni della zona rossa di Natale e Capodanno

Nonostante le deroghe, nei giorni di Natale e Capodanno l'Italia sarà in zona rossa con tutte le restrizioni del caso: vediamole insieme.

Malgrado le deroghe approvate dal governo per consentire a tutti di trascorrere le festività con i propri familiari, nei giorni di Natale e Capodanno l’Italia sarà in zona rossa con tutte le restrizioni che ne conseguono. Si tratta di un provvedimento preso per limitare al massimo la diffusione del coronavirus durante gli spostamenti natalizi, in modo tale da evitare un’eventuale terza ondata nei mesi di gennaio e febbraio.

Zona rossa a Natale e Capodanno

Secondo quanto stabilito dalla normativa, per quanto riguarda la zona rossa sarà comunque possibile invitare in casa propria un massimo due persone non conviventi, ad esclusione dei minori di 14 anni. Rimane tuttavia il divieto di compiere più di uno spostamento durante l’intera giornata, comprendente ovviamente il viaggio di ritorno presso il proprio domicilio. Sarà pertanto possibile – pur sempre nel rispetto di queste linee guida – recarsi dai propri parenti per il cenone di Natale o di Capodanno.

Un’altra limitazione è quella prevista dal coprifuoco, che come abbiamo già avuto modo di vedere nei mesi precedenti scatterà alle ore 22 per proseguire fino alle 5 del mattino. In questo caso però non vi saranno deroghe per il rientro presso il proprio domicilio, che dovrà avvenire tassativamente entro le 22 pena sanzioni. La durata del coprifuoco rimarrà invariata per tutto il periodo della zona rossa ad eccezione della giornata di Capodanno, in cui verrà esteso fino alle 7 del mattino del 1 gennaio.

Chiusura di bar e ristoranti

Con l’istituzione della zona rossa sarà prevista infine la chiusura degli esercizi di ristorazione, mentre potranno rimanere attivi i servizi d’asporto fino alle 22 e di consegna a domicilio senza limiti di orario. I ristoranti degli alberghi invece potranno rimanere aperti solo per i propri clienti anche durante la zona rossa, ad eccezione dell’ultimo dell’anno in cui a partire dalle 18 potrà essere effettuato soltanto il servizio in camera.