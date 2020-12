Bambino di 12 anni dona i suoi risparmi alla Croce Rossa

Tantissimi ringraziamenti a Mario da parte della Croce Rossa.

Un bambino dal cuore grande e un gesto che si unisce alle tante donazioni ricevute in questo periodo dalla Croce Rossa. La storia è quella di Mario, 12 anni, che ha inteso donare i suoi risparmi alla CRI di Caltanissetta. Non solo una bustina con i soldini, ma anche una lettera per spiegare il nobile gesto.

Donazioni alla Croce Rossa

Durante le festività natalizie il giovane che frequenta una scuola media a Caltanissetta ha devoluto un aiuto economico alle persone più bisognose. “Spero che magari possa servire ad aiutare qualche mio coetaneo – commenta – non fortunato come me. Vi ringrazio e vi auguro buone feste”. Il ragazzino è stato accompagnato dai genitori presso la sede della Croce Rossa dove ha consegnato una busta rossa con i suoi risparmi e una lettera indirizzata ai vertici locali della Croce Rossa Italiana.

Parlando sempre di gesti d’aiuto anche Papa Francesco ha donato 4mila tamponi per verificare l’eventuale positività al Covid-19 dei senzatetto di Roma.

Il gesto di Mario

Mario è stato ringraziato pubblicamente su Facebook dal Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana. “A volte non serve guardare oltre, chi ci insegna la solidarietà spesso ha pochi anni, ma un cuore grande. Il gesto semplice e spontaneo di Mario ha colpito tutti”.

Intanto i soldi serviranno per acquistare dei giochi da donare ad alcune famiglie. Sui social network è stata ovviamente pubblicata la lettera del 12enne con tutte le spiegazioni sulla scelta e l’importanza di donare a chi non sta vivendo un buon momento.