Addio 2020: ecco le foto più significative degli ultimi 366 giorni.

Il 2020, di certo un anno che non dimenticheremo mai: dai primi casi di Covid in Cina e poi nel mondo, agli incendi in Australia e poi alla morte di Kobe Bryant e Diego Armando Maradona. Ecco le foto più significative degli ultimi 366 giorni.

Addio 2020: le foto più significative

Ecco alcune foto significative degli ultimi 12 mesi.

Incendi in Australia

Gennaio 2020: l’anno si apre tragicamente con i vasti incendi che in poche settimane hanno distrutto diverse zone dell’Australia e provocato la, quasi, estinzione di uno degli animali rappresentativi dell’isola, il koala.

Foto 2020: Covid a Wuhan

23 gennaio: a Wuhan, in Cina, si scoprono diversi casi e decessi causati da Covid. La città viene completamente siolata.

Morte Kobe Bryant

26 gennaio: il grande cestista 41enne Cobe Bryant e la figlia Gianna perdono la vita in un incidente in elicottero insieme ad altre nove persone.

Brexit

31 gennaio: entra in vigore la Brexit. Dopo diversi mesi di contrattazione, il 24 dicembre, viene raggiunto l’accordo finale.

Trovato paziente uno

21 febbraio: l’infermiera Annalisa Malara scopre il “paziente uno” nell’ospedale di Codogno, Lodi.

Foto 2020: Covid in Italia

Marzo 2020: il virus si diffonde in tutta Italia mandando gli ospedali al collasso e costringendo il Paese a un lockdown nazionale. L’infermiera Elena Pagliarini che riposa con addosso tuta protettiva e mascherina: “Ero stremata”, decisamente una delle foto simbolo del 2020.

Terapia intensiva Ferragnez

Nello stesso mese, Chiara Ferragni e il marito Fedez danno il via a una raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza Covid e costruire una terapia intensiva.

Esercito trasporta le bare da Bergamo

Tra le foto del 2020 vanno sicuramente ricordate quelle dei mezzi dell’esercito che da Bergamo, una delle zone più colpite dalla prima ondata del virus, trasportano le bare delle vittime verso altri forni crematori fuori dalla Regione.

Morte Luis Sepúlveda

16 aprile: muore l’autore di ‘Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare’, il grande scrittore cileno Luis Sepúlveda (70 anni).

Bellanova in lacrime

Maggio 2020: il ministro Bellanova scoppia in lacrime durante la conferenza stampa istituita per illustrare il Decreto Rilancio.

George Floyd

25 maggio: Minneapolis, il 46enne George Floyd viene ucciso da un poliziotto che l’ha soffocato tenendogli il ginocchio premuto sul collo per oltre 8 minuti.

Foto Black lives matter

Giugno 2020: scaturite dall’uccisione di george Floyd, partono manifestazioni che chiedono giustizia per le persone di colore vittime di violenza. Si estendono in tutto il mondo accompagnate dallo slogan “Black lives matter”.

Incidente Alex Zanardi

19 giugno: Il campione paraolimpico Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in handbike in provincia di Siena.

Morte Ennio Morricone

6 luglio: muore a 91 anni il compositore e musicista Ennio Morricone.

Esplosione Beirut: la foto del porto

5 agosto: un’esplosione partita dal porto distrugge parte della capitale libanese, Beirut. Perodno la vita oltre 200 persone.

Avvelenato Alexei Navalny

20 agosto: viene avvelenato l’attivista russo Alexei Navalny, su un volo diretto dalla Siberia a Mosca.

Referendum taglio parlamentari

Settembre 2020: il 20 e 21 settembre, in Italia, si svolgono le elezioni regionali e il voto per il referendum sul taglio dei parlamentari. Vince il sì al referendum.

Trump positivo al Covid

2 ottobre: l’ormai ex presidente degli Usa, Donald Trump, risulta positivo al Covid insimee alla moglie Melania.

Coprifuoco in Italia

Ottobre 2020: in Italia viene introdotto il coprifuoco. La prima regione è stata la Lombardia, seguita dalla Campania, e poi da molte altre regioni.

Decapitato Samuel Paty

16 ottobre: Parigi, viene decapitato il professore Samuel Paty. Aveva tenuto una lezione sulla libertà di espressione.

La foto dell’attentatore di Nizza

29 ottobre: il tunisino Brahim A. uccide tre persone in una chiesa di Nizza.

Biden presidente

Novembre 2020: il candidato democratico Joe Biden viene eletto 46esimo presidente degli Stati Uniti. Kamala Harris, la sua vice, è la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia americana.

Morte Maradona

25 novembre: muore a sessant’anni il calciatore Diego Armando Maradona, stella del Napoli e della nazionale Argentina.

Margaret Keenan prima vaccinata

8 dicembre: in Inghilterra, la 90enne Margaret Keenan riceve il vaccino sviluppato da BioNTech-Pfizer. È la prima persona a essere vaccinata contro il Covid.

Morte Paolo Rossi

9 dicembre: si spegne a 64 anni Paolo Rossi, campione del mondo nel 1982 che dopo aver segnato tre gol al Brasile (di qui il soprannome “Pablito”) permise la vittoria della Coppa del mondo al Santiago Bernabeu in Spagna.

Foto 2020: il Vaccine Day Italia

27 dicembre: in Italia, come in altri paesi d’Europa, vengono somministrate le prime dosi del vaccino contro il Covid. Medici, personale sanitario e anziani nelle case di riposo sono i primi a riceverlo.