Taranto, bimbo insulta Conte e spara una raffica di colpi dal balcone

È apparso in rete un video in cui un bimbo insulta il premier Conte e spara una raffica di colpi dal balcone con una pistola.

A Taranto i festeggiamenti per il Capodanno hanno incluso anche scene piuttosto particolari insieme alle tradizionali celebrazioni: su internet è apparso il video di un bimbo che insulta il premier Giuseppe Conte e spara una raffica di colpi dal suo balcone con una pistola scacciacani.

Il video ha velocemente fatto il giro del Paese tramite i social network.

Bimbo insulta Conte: la polizia indaga

Attualmente le forze dell’ordine stanno eseguendo accertamenti per comprendere appieno la dinamica e le responsabilità del gesto.

Il bambino apparso nel video non è stato ovviamente identificato ma la polizia è sulle tracce dei genitori. Anche l’arma utilizzata è oggetto di verifiche in quanto non è possibile determinare con esattezza l’entità della pistola impiegata, l’ipotesi più probabile è attualmente quella della scacciacani.

A Taranto come in quasi tutta Italia era in vigore per il Capodanno un’ordinanza che vietava i tradizionali botti. Nonostante questo, in tutta la città sono stati esplosi numerosi petardi e fuochi d’artificio.

Tra le scene più eclatanti, oltre a questo video, è possibile anche inserire il lancio di un frigorifero dalla terrazza di un condominio.