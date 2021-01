Covid, Roberto Burioni si è vaccinato: “Miracolo della Scienza”

Roberto Burioni dopo essersi sottoposto al vaccino covid al San Raffaele ha commentato: “Per me è un momento molto emozionante”.

Potersi vaccinare il 7 gennaio 2021 con un vaccino sicuro ed efficace contro un virus isolato il 10 gennaio 2020 ha un nome preciso: MIRACOLO. E questo miracolo l'ha fatto la scienza. Adesso nessun ritardo! @MyUniSR @SanRaffaeleMI @grupposandonato pic.twitter.com/nfzPQ6VMo6 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 7, 2021

Il virologo dell’Università Vita Salute Roberto Burioni ha fatto sapere di essersi vaccinato. Ad Adnkronos Salute ha raccontato che questo momento è stato per lui molto emozionante: “Per me è un momento molto emozionante. Questo virus è stato scoperto il 10 gennaio 2020, io il 7 gennaio 2021 posso farmi somministrare un vaccino sicuro ed efficace. Abbiamo fatto in un anno quello che tipicamente si fa in più di 10 anni”.

Contestualmente ha lanciato un monito: “Questa è una emergenza e bisogna sfruttare davvero tutte le possibilità per vaccinare”. Infine ha dichiarato: “Il desiderio è Sars-Cov-2 faccia la fine della poliomielite e del vaiolo, spero che venga eradicato dal vaccino e sono ottimista. Poi vedremo cosa succederà in futuro, ma se il vaccino mantiene promesse potrebbe dare una grande mano”.