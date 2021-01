Contravvenendo alle decisioni del governo, la Regione Lazio emesso un'ordinanza con cui rinvia la riapertura delle scuole a lunedì 18 gennaio.

Con l’ordinanza emessa nella giornata di oggi la Regione Lazio ha deciso di rinviare definitivamente la riapertura delle scuole al prossimo lunedì 18 gennaio. Una scelta alla quale le autorità regionali si sono trovati costretti a causa dell’aumento di contagi nella regione, ma che contravviene alle decisione prese in precedenza in accordo con il governo centrale, con il quale si era stabilito un rinvio dell’inizio della didattica dal 7 all’11 gennaio, con il 50% delle presenza in aula per gli studenti delle scuole superiori.

Lazio, riapertura scuole il 18 gennaio

La riapertura delle scuole laziali al 18 gennaio è un sintomo dei timori della giunta regionale che il ritorno sui banchi possa comportare nel lungo periodo un aumento dei nuovi casi di coronavirus. Secondo il vicepresidente della Giunta regionale Daniele Leodori infatti: “Il nostro obiettivo è riaprire in sicurezza le scuole”. Attualmente il sistema ospedaliero della regione sta reggendo l’innalzamento della curva, anche se nove reparti di terapia intensiva sul territorio hanno ormai superato la soglia critica di ricoveri.

Nel frattempo, a partire da lunedì 11 gennaio il Lazio continuerà a essere nella zona gialla, nonostante lo stesso assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato abbia annunciato un peggioramento della curva dei contagi per i prossimi giorni. L’indice Rt del Lazio è infatti al momento di 0,98, leggermente al di sotto della soglia di 1 dopo la quale una regione passa automaticamente alla zona arancione.

Zona arancione nella quale a partire da lunedì entreranno invece Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Sicilia.