In Puglia tutte le scuole rimarranno chiuse due settimane per rallentare la curva dei contagi: in arrivo l'ordinanza della Regione.

Il governatore della Puglia Michele Emiliano sta per varare un’ordinanza che prevede la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado che, a partire da lunedì 22 febbraio, rimarranno chiuse per due settimane. Lo prevede l’accordo firmato dall’assessore per il diritto allo Studio Sebastiano Leo e dai sindacati di categoria.

Scuole chiuse in Puglia

Nel verbale si legge che la chiusura delle scuole ha l’obiettivo di rallentare la curva epidemiologica su tutto il territorio alla luce della recrudescenza dei dati di contagio causata dalla diffusione della variante inglese. Lo scopo è quello di vaccinare il più velocemente possibile il personale scolastico, a partire dal 20 febbraio, durante il periodo di DAD in modo da non far incrociare nello stesso istituto insegnanti e collaboratori che devono vaccinarsi con docenti e alunni che devono fare lezione.

L’unica deroga possibile alla didattica a remoto al 100% riguarda gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali, che potranno svolgere lezione in presenza, oppure le attività di laboratorio. La scelta però non toccherebbe alle famiglie bensì ai dirigenti scolastici.

Le associazioni si sono espresse anche sulla proposta del neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi di far continuare le lezioni fino al 30 giugno – a maturità già iniziata -. Il Presidente dell’Associazione nazionale presidi della Puglia Roberto Romito ha a tal proposito affermato che “secondo noi non è un discorso di recuperare giorni per i quali non si vede lo spazio ma di recuperare contenuti e recuperare gli studenti che sono rimasti ai margini della didattica a distanza“.