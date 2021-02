Coronavirus, il bilancio del 26 febbraio: 20.499 contagi e 253 morti

Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 25 febbraio, che sale di 20.499 casi e 253 morti.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a venerdì febbraio. Rispetto alla giornata precedente, in cui si erano verificati 19.886 contagi e 308 morti, si sono registrati 20.499 casi positivi, 253 decessi e 11.714 guarigioni/dimissioni.

Dall’inizio della pandemia nel nostro Paese si sono dunque registrati 2.888.923 casi accertati di Covid-19, 97.227 decessi e 2.387.032 guariti/dimessi.

Coronavirus, il bilancio del 26 febbraio 2021

Peggiora, anche se lievemente, la situazione negli ospedali italiani, dove si registra un aumento di ricoveri sia nelle terapie intensive (+26) che in altro reparto (+35). Attualmente sono 18.292 i ricoverati con sintomi e 2.194 i ricoverati in terapia intensiva. Sale invece a 384.178 il numero di positivi in isolamento domiciliare e a 404.664 il totale degli attualmente positivi.

Rispetto al giorno precedente, sono stati effettuati 325.404 tamponi in più, per un totale di 39.552.816 di tamponi effettuali.

Il numero totale delle persone vaccinate in Italia sale a 3.998.727.

Il bilancio in Campania

Nella regione Campania, una delle più colpite dalla pandemia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.519 nuovi casi (di cui 467 identificati tramite test antigenico rapido). Tra gli identificati tramite il tampone molecolare, si segnalano 1.881 asintomatici e 171 sintomatici. Le vittime sono 11 (di cui 2 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri), che fanno salire il totale dei morti a 4.259.