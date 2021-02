Covid Roma, assembramenti in centro e sul lungomare: oltre 55 multe

Weekend intenso nella Capitale dove si sono verificate numerose situazioni di assembramento. Oltre 55 multe.

Un weekend decisamente intenso quello che ha appena vissuto la Capitale che è stata interessata da numerose situazioni di assembramento che hanno tenuto impegnate le Forze dell’ordine locali che sono intervenuti in diverse aree della città. Ostia, ma anche Trastevere, Piazza Bologna o ancora San Lorenzo: queste sono solo alcune delle aree che sono state prese d’assalto.

Diversi inoltre le feste non autorizzate alla quale hanno partecipato moltissimi giovani il tutto con musica ad alto volume e mancato rispetto delle norme anti-covid. Stando a quanto appreso sono finiti nel mirino 55 giovani.

Diverse le attività infine che avrebbero operato senza autorizzazione come una Escape Room e una sala giochi naturalmente con clienti all’interno. In un noto locale di Trastevere sarebbero state diverse le persone sanzionate perché sorprese a consumare cibi e bevande fuori orario consentito.

Sanzionato anche il titolare.

Roma, assembramenti in centro e sul lungomare

Piazze blindate, centro e lungomare presi d’assalto, feste non autorizzate e moltissime sanzioni… questo il bilancio di un weekend a dir poco intenso a Roma che ha visto impegnate le Forze dell’ordine locali in varie aree della città. Diverse le zone della capitale interessate da assembramenti come Trastevere e in centro dove hanno avuto luogo diversi party non autorizzati come in via Garibaldi dove le Forze dell’ordine sono intervenuti a seguito di segnalazione di musica alta in un appartamento privato al cui interno sarebbero stati identificati circa 20 giovani.

Complici le belle giornate di questi ultimi due giorni il lungomare di Ostia si è letteralmente riempito di gente con code e ristoranti pieni. Pedonalizzato anche il centro storico a Fiumicino dalle 8 alle 18 al fine di rendere più agevole il sistema di controllo degli assembramenti. Oltre alle Forze dell’ordine, stando a quanto riportato da “Repubblica” sono stati impiegati circa 70 volontari addetto alle transenne.