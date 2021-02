In questa prima parte di weekend le grandi città si sono letteralmente riempite. Assembramento a Milano sulla darsena con musica e balli

Le grandi città complici le belle giornate degli ultimi giorni si sono letteralmente riempite con migliaia e migliaia di persone che hanno preso l’occasione per uscire, per passeggiare magari in centro o fare shopping. Una situazione che tuttavia specie nelle grandi città è sfuggita di mano nel senso più stretto del termine con situazioni di assembramento nei centri storici.

Un caso che ha particolarmente attirato l’attenzione è quello di Milano. Sulla darsena centinaia di giovani si sono ritrovati per musica e balli all’aperto moltissimi dei quali senza mascherina e naturalmente in condizione di mancato rispetto del distanziamento sociale. Movida nel pomeriggio anche a Roma dove le forze dell’ordine avrebbero chiuso alcune piazze della Capitale. assembramento anche a Torino dove il centro storico è stato preso d’assalto con assembramento nei mercati rionali.

Covid assembramenti nelle grandi città

Milano, Torino, Roma, Bergamo… sono solo alcune delle città che in questa prima parte di weekend sono state prese d’assalto. Una situazione in particolare come quella di Torino che è stata il preludio dell’ultimo weekend di libertà prima del ritorno in zona arancione dal prossimo primo marzo. A Roma invece le forze dell’ordine avrebbero chiuso alcune piazze come Piazza dell’Immacolata nel quartiere San Lorenzo e alla Scalea del Tamburino in zona Trastevere.

Si tratta di quartieri quest’ultimi conosciuti per via dei numerosi locali. Anche le vie di Bergamo sia nella città bassa che nella città alta, si sono riempite di gente anche se la situazione sarebbe apparsa meno critica rispetto alle scorse settimane.

Musica e balli a Milano

La situazione che forse tra tutte ha attirato di più l’occhio è il grande assembramento sulla darsena a Milano dove centinaia di giovani si sono dati appuntamento per musica e balli. Pochissime le mascherine, così come il distanziamento sociale che non è stato rispettato. Una situazione quindi che è andata in contrasto rispetto all’appello del sindaco Sala che si era rivolto ai milanesi chiedendo di tenere un comportamento corretto.