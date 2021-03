Lei in ospedale, il marito la saluta dalla finestra: “Questo è amore”

Lei è stata ricoverata in ospedale a causa di un'infezione. Il marito è corso nel piazzale davanti per salutarla dalla finestra.

Giulia Pascutti, ragazza di 26 anni, è stata ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per un’infezione. Il marito, dopo il lavoro, si è fermato nel piazzale di fronte alla sua camera per poterla salutare dalla finestra e dimostrarle tutto il suo amore.

Il marito sotto l’ospedale

Giulia ha condiviso sui social network una foto del marito, fermo nel piazzale davanti all’ospedale in cui è ricoverata, con ancora indosso gli abiti di lavoro.

Un’immagine che in pochi giorni è diventata virale e che sembra parlare molto più di tante parole. La foto è stata scattata la stessa Giulia dalla finestra della sua camera nell’azienda ospedaliero-universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine. “Questo è mio marito sotto la finestra della mia stanza di ospedale dove sono ricoverata da una settimana per una brutta pancreatite. Gli ho scritto che mi mancava tanto, e si è presentato con addosso ancora i vestiti da lavoro.

Appena ha finito è corso da me pur di vedermi cinque minuti. Perché di più non mi permettevano di stare in piedi. Per me questo è l’amore” ha scritto la ragazza.

Il marito è un meccanico di 36 anni, che aveva appena finito il suo turno nell’officina. La moglie, ricoverata in ospedale per un’infezione, ha espresso il desiderio di vederlo e la mancanza, in un momento in cui a causa del Covid le visite sono state vietate. L’uomo non ci ha pensato due volte ed è corso nel piazzale sotto la sua finestra, per vederla anche solo per pochi minuti e a grande distanza. La ragazza, che è riuscita ad immortalare il momento, è stata molto felice per questo gesto, che ha voluto condividere sui social network.