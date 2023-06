Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha postato un tweet in cui commenta l’intervento delle forze dell’ordine che ha impedito il presunto dirottamento della nave turca Galata Seaways nel Golfo di Napoli. Crosetto ha scritto: “I dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene. I miei complimenti ai ragazzi del Battaglione San Marco, ai poliziotti ed ai finanzieri, che hanno concluso una splendida operazione in collaborazione. Ognuno per la sua parte. Bravi!”.

Nave turca: i commenti al tweet di Crosetto

Il tweet di Crosetto ha ricevuto numerosi commenti, alcuni dei quali alquanto critici, tipo il seguente: “Ore e ore di intervento di persone altamente qualificate per catturare 13 persone imboscate in una nave con 2 coltelli e un taglierino sarebbe un trionfo?”. Un altro utente invece: “Avete permesso a 53mila clandestini di entrare in Italia nel solo 2023. Peggior governo di sempre, numeri alla mano. Non credi che dovreste dimettervi?”. C’è poi chi ha accolto favorevolmente le parole del ministro, scrivendo: “Non siamo secondi a nessuno per quanto riguarda i corpi speciali dell’esercito e della marina”.

Rintracciati i 15 migranti

I migranti a bordo della Galata Seaways sono stati rintracciati: sono in tutto 15 (13 uomini e 2 donne). Erano armati di coltelli. Come precisa l’Ansa, non è chiaro l’utilizzo che volessero fare di tali armi, di conseguenza non si può dire con certezza che il loro obiettivo fosse il dirottamento dell’imbarcazione.