John Fitzgerald Kennedy: la biografia e le frasi di uno dei più celebri e amati presidenti degli USA.

John Fitzgerald Kennedy è stato il 35º Presidente degli Stati Uniti d’America e la sua attività politica, così come la sua biografia, è costellata di frasi celebri che esaltano ed esprimono il grande carisma di questo personaggio.

John Fitzgerald Kennedy: la vita

Egli nasce il 29 maggio del 1917 a Brooklin, Massachussetts, dall’unione di un politico di origini irlandesi e la figlia del sindaco di Boston. Nel 1941, con l’avvento della Seconda Guerra Mondiale, si arruola volontariamente nella marina militare. Dopo numerose operazioni in prima linea, torna in patria e inizia la sua carriera da politico. Si iscrive e milita per il Partito Democratico, al cui interno vi erano anche il padre e il nonno e in seguito viene eletto deputato del Massachussetts.

In questi anni sviluppa un grande carisma e un grande appeal, grazie alle sue idee progressiste, e diventa sempre più famoso.

Diventa membro del Senato nel ’53 e tiene un celebre discorso in cui critica l’appoggio fornito al colonialismo francese in Algeria: grazie a questa sua dedizione e alla sua volontà di rinnovare i paesi africani viene eletto presidente della Sottocommissione per l’Africa.

Il 2 gennaio 1960 annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti che vedono come concorrente il repubblicano Richard Nixon. Il suo programma politico si basa sulla Nuova Frontiera: estendere verso ovest i confini degli Stati Uniti, combattere la disoccupazione, migliorare il sistema educativo e quello sanitario e intervenire economicamente in favore dei Paesi sottosviluppati. Vince le elezioni nel novembre dello stesso anno diventando il 35° Presidente degli USA.

Siamo nel periodo della Guerra Fredda e Kennedy ha un obiettivo strategico e specifico: porre le basi per un intesa tra USA e URSS fondata sulla supremazia di quelle che venivano definite superpotenze.

Per quanto riguarda la politica interna invece, non è riuscito a mantenere tutte le promesse che gli avevano fatto ottenere voti, specialmente per quanto riguarda la questione razziale, tema molto vivo e problematico all’epoca, tant’è che in quegli anni ci furono ribellioni da parte degli afroamericani guidate da Martin Luter King.





L’assassinio

Concluso questo periodo di sommosse sociali, il Presidente decide di partire Dallas. È qui che, il 22 novembre 1963, mentre salutava la folla dalla sua auto, viene assassinato con due colpi di fucile a distanza. In seguito avvengono i funerali di Stato e viene arrestato l’assassino, Lee Oswald. Nonostante ciò, ci si interroga ancora oggi su chi fossero i reali mandanti del sicario.

Le frasi celebri di JFK

Abile oratore e politico, la sua carriera è costellata di frasi celebri che lo hanno reso uno dei più amati, rispettati e ricordati presidenti degli Stati Uniti d’America, tra cui: