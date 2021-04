In provincia di Cuneo, un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua auto contro il muro di una cascina. Indagini in corso sulla dinamica

Terribile schianto in provincia di Cuneo, quello che nella serata del 2 Aprile, è costato la vita ad Albino Barra.

Cuneo: perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muro

Nella sarata di ieri in località Boschetti, alla periferia di Centallo intorno alle ore 20, un terribile incidente ha posto la parola fine alla vita di Albino Barra.

La vittima, 57 anni muratore, che viveva proprio a Centallo, ha perso il controllo della sua auto, una Range Rover, finendo dritto contro il muro di uin cascinale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo proveniva da Villafalletto, zona nella quale abita la sorella. Mentre affrontava una curva, Barra avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo su un prato per circa 50m, per poi schiantarsi contro il muro della cascina. Non ci sarebbero segni di frenata, ma secondo gli operatori del 118, intervenuti immediatamente per prestare soccorso, l’uomo sarebbe morto sul colpo a seguito delle ferite riportate alla testa e alla colonna vertebrale.

Lo schianto quindi non sarebbe avvenuto a seguito di malore, come la mancanza di frenata lascerebbe supporre.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco di Saluzzo e Busca, che hanno estratto il corpo esanime dalle lamiere. Le indagini dei carabinieri di Centallo, coordinati dal maresciallo Silvio Tomatis comunque sono ancora in corso per appurare esattamente la dinamica dell’incidente.