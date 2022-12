Cuoco travolto e ucciso: si è costituito il pirata della strada

Cuoco travolto e ucciso in Sardegna, si è costituito il pirata della strada: a morire nella serata del 14 dicembre era stato il 60enne Giuseppe Incani investito in bicicletta fra Quartu e Quartucciu mentre tornava dal lavoro presso il ristorante“Lo spiedo sardo”.

Si è costituito il pirata della strada

Nei minuti subito dopo la tragedia il conducente della vettura non si era fermato ed Incani era stato trovato ormai senza vita da un passante, un 21enne che aveva chiamato i soccorsi invano. Nella tarda mattinata di oggi però un 51enne è arrivato nella caserma dei carabinieri accompagnato dal suo avvocato. L’uomo ha verbalizzato l’accaduto: pare che l’automobilista fosse alla guida della sua Toyota Yaris grigia nei pressi di viale Marconi quando aveva investito Giuseppe Incani.

Il racconto del 51enne ai carabinieri

Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi ulteriori ma il dato giudiziario è quello per cui il 51enne è di fatto denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Ed era stato proprio il figlio di Incani a lanciare un appello social nei confronti dell’investitore del padre e lo aveva invitato a costituirsi. Pino era originario di San Gavino ma abitava a Quartu. Fanpage spiega che la vittima lavorava come cuoco da 40 anni e “quasi sempre andava al lavoro in bici fino a Cagliari, a qualunque ora del giorno e della notte, ma sempre con prudenza”.