Cutro, trovati i corpi di un adulto e di un bambino: il bilancio delle vittime sale a 78

Il bilancio delle vittime della tragedia di Cutro, che si è consumata il 26 febbraio 2023, sale a 78. Nella mattinata di domenica 12 marzo 2023, il mare ha restituito altri due corpi, si tratta di un uomo e di un bambino.

Tragedia di Cutro, trovati altri due corpi: le vittime sono 78

Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime della strage di Cutro, nella mattinata di domenica 12 marzo 2023 sono stati trovati altri due corpi, uno è quello di un uomo e l’altro è quello di un bambino piccolo.

Con gli ultimi ritrovamenti, il bilancio delle vittime è salito a 78, tra cui 32 minorenni.

Cutro, il ritrovamento dei due cadaveri: tutti i dettagli

Gli ultimi due corpi restituiti dal mare sono quelli di un uomo e di un bambino piccolo. Nello specifico il cadavere dell’uomo è stato trovato sulla spiaggia di Steccato di Cutro, mentre quello del bambino è stato trovato a Praialonga.

Entrambe le salme sono state trasferite al Palamilone di Crotone, dove è stata allestita la camera ardente.

Cutro, si tenta di effettuare il riconoscimento delle vittime

Si sta lavorando per effettuare il riconoscimento delle ultime due vittime della tragedia di Cutro, le operazioni richiederanno del tempo, in quanto i due corpi sono rimasti per molto tempo in mare.

Soltanto nella giornata di sabato 11 marzo 2023, il mare aveva restituito i corpi di altre tre vittime, due adulti ed una bambina.