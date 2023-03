Il Corteo di Cutro per "Fermare la strage" è partito: sono in 5000

Ci sono anche giornalisti con il pass della collega afghana morta, il corteo di Cutro per "Fermare la strage" è partito

Il Corteo di Cutro per “Fermare la strage” è partito: sono in 5000 a prendervi parte e la manifestazione promossa da Rete Asilo vede partecipare decine di associazioni. Da quanto si apprende al corteo hanno aderito decine di associazioni, partiti, sindacati e movimenti. Lo scopo è semplice e trova polpa proprio negli ultimi arrivi: protestare contro le morti di migranti in mare e farlo con forza dopo il naufragio del barcone nelle acque di Steccato di Cutro.

In quel tratto di mare sono stati ripescati finora 75 corpi tra cui trenta minori vittime. I media spiegano che il corteo è aperto da una croce realizzata con i legni della barca naufragata e che dietro di essa stanno marciando almeno 5.000 persone provenienti “da tutto il centro sud ed anche da regioni del nord”. Ci sono anche alcuni giornalisti che hanno deciso di partecipare direttamente oltre che di raccontare: sono quelli che nelle ultime due settimane hanno seguito gli sviluppi della vicenda.

Il pass della giornalista afghana annegata

Oggi lo stanno facendo con addosso un pass che riproduce quello della giornalista afghana Amarkhel Torpekai. Morte in mare. Pare che ad inizio corteo ci sia stato stato un battibecco con una signora. La donna ha iniziato ad “inveire” da un contro i manifestanti e qualcuno di loro le ha replicato intonando Bella ciao.